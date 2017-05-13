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Toyota без водителя сбила насмерть сбила пенсионерку в Витебске

14.05.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая – Sputnik. Покатившийся без водителя легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Витебске, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Toyota без водителя сбила насмерть сбила пенсионерку в Витебске
© Pixabay
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ДТП произошло накануне около 14:30 на одной из улиц областного центра. По данным милиции, местная 37-летняя жительница приехала на машине на работу и оставила автомобиль на уклоне. 

"Через какое-то время она услышала крики, что ее машина катится назад. Подбежав, увидела, что автомобиль задними колесами переехал пожилую женщину", – сообщили в ГАИ.

Пенсионерка попала под машину на краю дороги, ее тело пришлось доставать из-под  Toyota городским спасателям. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако медики констатировали смерть 70-летней женщины.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, машины были отбуксирована на штрафстоянку. В инспекции уточнили, что планируется назначить экспертизы, чтобы выяснить, почему именно Toyota покатилась назад.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Пенсионерка попала под машину на краю дороги, ее тело пришлось доставать из-под Toyota городским спасателям.

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