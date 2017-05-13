|
Toyota без водителя сбила насмерть сбила пенсионерку в Витебске
14.05.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Покатившийся без водителя легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Витебске, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
© Pixabay
Школьник-велосипедист погиб в Гродно, упав на асфальт
ДТП произошло накануне около 14:30 на одной из улиц областного центра. По данным милиции, местная 37-летняя жительница приехала на машине на работу и оставила автомобиль на уклоне.
"Через какое-то время она услышала крики, что ее машина катится назад. Подбежав, увидела, что автомобиль задними колесами переехал пожилую женщину", – сообщили в ГАИ.
Пенсионерка попала под машину на краю дороги, ее тело пришлось доставать из-под Toyota городским спасателям. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако медики констатировали смерть 70-летней женщины.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, машины были отбуксирована на штрафстоянку. В инспекции уточнили, что планируется назначить экспертизы, чтобы выяснить, почему именно Toyota покатилась назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка попала под машину на краю дороги, ее тело пришлось доставать из-под Toyota городским спасателям.
|
Архив (ЧП)
Комментарии