Toyota без водителя сбила насмерть сбила пенсионерку в Витебске

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Покатившийся без водителя легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину в Витебске, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 14:30 на одной из улиц областного центра. По данным милиции, местная 37-летняя жительница приехала на машине на работу и оставила автомобиль на уклоне.

"Через какое-то время она услышала крики, что ее машина катится назад. Подбежав, увидела, что автомобиль задними колесами переехал пожилую женщину", – сообщили в ГАИ.

Пенсионерка попала под машину на краю дороги, ее тело пришлось доставать из-под Toyota городским спасателям. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако медики констатировали смерть 70-летней женщины.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, машины были отбуксирована на штрафстоянку. В инспекции уточнили, что планируется назначить экспертизы, чтобы выяснить, почему именно Toyota покатилась назад.