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У двух подъездов одного дома на Машерова горели машины
На проспекте Машерова горели два автомобиля. В Минском городском управлении МЧС не исключают поджог.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 02.47 в ночь с субботы на воскресенье. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что напротив дома № 76 на проспекте Машерова горят автомобили.
Возле второго подъезда полыхал SEAT Ulysse. В машине выгорел моторный отсек и салон. Огонь также повредил припаркованный рядом Ford Transit.
А возле пятого подъезда спасателям пришлось тушить Audi A6. Пострадали и припаркованные рядом Peugeot 406 и Toyota Yaris.
Предполагаемая причина — поджог.
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В минском городском управлении МЧС не исключают поджог.
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Архив (ЧП)
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