У двух подъездов одного дома на Машерова горели машины

На проспекте Машерова горели два автомобиля. В Минском городском управлении МЧС не исключают поджог.



Фото: МЧС

Информация о пожаре поступила в МЧС в 02.47 в ночь с субботы на воскресенье. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что напротив дома № 76 на проспекте Машерова горят автомобили.





























































Возле второго подъезда полыхал SEAT Ulysse. В машине выгорел моторный отсек и салон. Огонь также повредил припаркованный рядом Ford Transit.

А возле пятого подъезда спасателям пришлось тушить Audi A6. Пострадали и припаркованные рядом Peugeot 406 и Toyota Yaris.

Предполагаемая причина — поджог.