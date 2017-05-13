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В Гродно погиб 9-летний велосипедист
В Гродно 9-летний мальчик на велосипеде упал на дорогу и умер. Об этом
Трагедия произошла около двух часов дня 13 мая.
9-летний мальчик двигался на велосипеде по улице Тарусичской. Предположительно, в момент встречного разъезда механических транспортных средств по неустановленным обстоятельствам велосипедист упал.
«Пока рано говорить о причинах гибели ребенка. На месте происшествия работают сотрудники областного управления ГАИ, Госкомитета судебных экспертиз и управления Следственного комитета по Гродненской области. Был ли контакт с каким-либо транспортным средством и от чего наступила смерть, еще предстоит выяснить», — рассказали в ГАИ.
В милиции также просят очевидцев произошедшего и владельцев видеорегистраторов обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (0152) 79-75-05 или по телефону 102.
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Пока рано говорить о причинах гибели ребенка. На месте происшествия работают эксперты. Был ли контакт с каким-либо транспортным средством и от чего наступила...
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Архив (ЧП)
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