МИНСК, 14 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал позором для страны выходку гражданина, который снял брюки в прямом эфире во время выступления певицы Джамалы после завершения конкурсной программы "Евровидения".

Финал международного песенного конкурса состоялся накануне в Киеве. В ходе выступления победительницы прошлого года из толпы зрителей на сцену поднялся мужчина и, пританцовывая, снял с себя джинсы. Его задержала охрана конкурса.

"В ответ на запросы по поводу оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк – украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина оказывал сопротивление при задержании полицией, сейчас он ждет суда. Глава ведомства отметил, что Седюку за хулиганство с отягчающими обстоятельствами грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

"Этот позор страны, (он – Sputnik) сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", – заключил Аваков.

Победителем в "Евровидении" в этом году стал португальский певец Сальвадор Собрал. Белорусская группа NaviBand заняла в финале по результатам голосования 17-е место.