ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аваков: перфоманс с обнажением на "Евровидении" – позор Украины

14.05.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал позором для страны выходку гражданина, который снял брюки в прямом эфире во время выступления певицы Джамалы после завершения конкурсной программы "Евровидения".

Аваков: перфоманс с обнажением на "Евровидении" – позор Украины
© Sputnik
Гаспарян о "Евровидении": сравнивать это с эпохой ABBA – кощунство

Финал международного песенного конкурса состоялся накануне в Киеве. В ходе выступления победительницы прошлого года из толпы зрителей на сцену поднялся мужчина и, пританцовывая, снял с себя джинсы. Его задержала охрана конкурса.

"В ответ на запросы по поводу оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк – украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина оказывал сопротивление при задержании полицией, сейчас он ждет суда. Глава ведомства отметил, что Седюку за хулиганство с отягчающими обстоятельствами грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

"Этот позор страны, (он – Sputnik) сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", – заключил Аваков.

Победителем в "Евровидении" в этом году стал португальский певец Сальвадор Собрал. Белорусская группа NaviBand заняла в финале по результатам голосования 17-е место.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине за хулиганство с отягчающими обстоятельствами грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродно погиб 9-летний велосипедист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика