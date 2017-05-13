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Байкер столкнулся с Renault в Барановичах
14.05.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля Renault и мотоциклиста произошла в Барановичах, байкер не пострадал, сообщили в социальных сетях очевидцы.
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© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
ДТП случилось в воскресенье днем на пересечении улиц Советской и Чернышевского.
Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль Renault Scenic столкнулся с мотоциклистом, причем свидетели аварии утверждают, что в произошедшем был виноват водитель машины.
По предварительной информации, байкер серьезно не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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Свидетели аварии утверждают, что в произошедшем был виноват водитель машины.
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