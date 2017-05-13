Байкер столкнулся с Renault в Барановичах

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля Renault и мотоциклиста произошла в Барановичах, байкер не пострадал, сообщили в социальных сетях очевидцы.

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Витебске" title="ДТП в Витебске" class=""> © Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Toyota без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске

ДТП случилось в воскресенье днем на пересечении улиц Советской и Чернышевского.

Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль Renault Scenic столкнулся с мотоциклистом, причем свидетели аварии утверждают, что в произошедшем был виноват водитель машины.

По предварительной информации, байкер серьезно не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.