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Байкер столкнулся с Renault в Барановичах

14.05.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая – Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля Renault и мотоциклиста произошла в Барановичах, байкер не пострадал, сообщили в социальных сетях очевидцы.

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© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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ДТП случилось в воскресенье днем на пересечении улиц Советской и Чернышевского.

Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль Renault Scenic столкнулся с мотоциклистом, причем свидетели аварии утверждают, что в произошедшем был виноват водитель машины.

По предварительной информации, байкер серьезно не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Свидетели аварии утверждают, что в произошедшем был виноват водитель машины.

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