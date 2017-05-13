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Нетрезвый бесправник перевернулся на мосту в Каменецком районе
14.05.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Нетрезвый водитель, лишенный водительского удостоверения, перевернулся на автомобиле в Каменецком районе, сообщили Sputnik в воскресенье в ГАИ Каменецкого РОВД.
Авария произошла около 14:00 на мосту одной из автодорог Каменецкого района.
"Водитель не справился с управление, машина налетела на бетонное ограждение, а затем перевернулась", – сказали в ГАИ.
Собеседник Sputnik отметил, что мужчина, находившийся за рулем, был нетрезв – у него было выявлено 1,8 промилле алкоголя в крови. При этом он в ДТП не пострадал. На месте аварии работали сотрудники МЧС, чтобы не допустить возгорания машины.
По информации инспекции, водитель ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД к ответственности и был лишен прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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Водитель ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД к ответственности и был лишен прав.
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