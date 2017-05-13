Поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Греции, есть жертвы

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Поезд сошел с рельсов поздно вечером 13 мая возле станции Адендро, примерно в 40 километрах от Салоников. В скоростном составе находились 70 пассажиров и пять сотрудников железнодорожной компании.

В больнице в Салониках скончался один из тяжелораненых при крушении. Таким образом, количество погибших увеличилось до трех. В тяжелом состоянии остаются еще двое пострадавших. Четыре человека получили легкие ранения.

Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги — он въехал в цокольный этаж. В ликвидации аварии приняли участие 21 пожарная машина и 60 пожарных, 90 полицейских, 12 карет скорой медицинской помощи и врачей.

Причины аварии устанавливаются.