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Поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Греции, есть жертвы
14.05.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Поезд сошел с рельсов поздно вечером 13 мая возле станции Адендро, примерно в 40 километрах от Салоников. В скоростном составе находились 70 пассажиров и пять сотрудников железнодорожной компании.
В больнице в Салониках скончался один из тяжелораненых при крушении. Таким образом, количество погибших увеличилось до трех. В тяжелом состоянии остаются еще двое пострадавших. Четыре человека получили легкие ранения.
Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги — он въехал в цокольный этаж. В ликвидации аварии приняли участие 21 пожарная машина и 60 пожарных, 90 полицейских, 12 карет скорой медицинской помощи и врачей.
Причины аварии устанавливаются.
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Число жертв крушения поезда в Греции выросло до трех, причины ЧП пока не установлены.
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