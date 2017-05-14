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Огромного питона нашли в одном из дворов Москвы
14.05.2017 22:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Найденного на севере столицы России трехметрового питона доставили в Московский зоопарк, там сообщили, что рептилия находится в плохом состоянии.
© Sputnik Дмитрий Дебабов
Инцидент произошел днем в воскресенье. Огромный питон был найден у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе российской столицы. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, они изъяли рептилию и доставили в зоопарк.
Специалисты проведут обследование питона и смогут рассказать о его здоровье. Пока они заявили, что животное находится в плохом состоянии.
Сейчас выясняется, как огромная рептилия оказалась у мусорных баков в московском дворе.
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Рептилию нашли у мусорных баков, сотрудники Московского зоопарка обследуют питона.
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