Огромного питона нашли в одном из дворов Москвы

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Найденного на севере столицы России трехметрового питона доставили в Московский зоопарк, там сообщили, что рептилия находится в плохом состоянии.



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Инцидент произошел днем в воскресенье. Огромный питон был найден у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе российской столицы. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, они изъяли рептилию и доставили в зоопарк.

Специалисты проведут обследование питона и смогут рассказать о его здоровье. Пока они заявили, что животное находится в плохом состоянии.

Сейчас выясняется, как огромная рептилия оказалась у мусорных баков в московском дворе.