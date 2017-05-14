Прорыв трубопровода оставил 31 дом в Логойске без холодной воды

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Жители 31 многоэтажки Логойска остались накануне без холодной воды из-за прорыва трубопровода, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном управлении МЧС.

Информация о прорыве трубопровода на улице Гайненской в районном центре поступила спасателям накануне в 18:50.

"Организован подвоз воды", — рассказали в МЧС.

Планируется, что ремонтные работы закончатся в понедельник в 15:00 и холодная вода снова поступит в жилые дома.