|
В Пружанском районе 38-летнего мужчину убило током во время монтажа теплицы
Жителя Пружанского района убило током во время монтажа теплицы. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел днем 14 мая в деревне Малые Яковичи. 38-летний местный житель монтировал теплицу во дворе своего дома.
«Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком», — рассказали в милиции.
По факту смерти проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком", - рассказали в милиции.
|
Архив (ЧП)
Комментарии