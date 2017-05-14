В Пружанском районе 38-летнего мужчину убило током во время монтажа теплицы

Жителя Пружанского района убило током во время монтажа теплицы. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел днем 14 мая в деревне Малые Яковичи. 38-летний местный житель монтировал теплицу во дворе своего дома.

«Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком», — рассказали в милиции.

По факту смерти проводится проверка.