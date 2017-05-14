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В Пружанском районе 38-летнего мужчину убило током во время монтажа теплицы

15.05.2017 09:33 — ЧП | Tut.by  
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Жителя Пружанского района убило током во время монтажа теплицы. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел днем 14 мая в деревне Малые Яковичи. 38-летний местный житель монтировал теплицу во дворе своего дома.

«Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком», — рассказали в милиции.

По факту смерти проводится проверка.

 
 
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"Во время работы мужчина использовал электрический сетевой шуруповерт и был смертельно травмирован электротоком", - рассказали в милиции.

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