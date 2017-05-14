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В Глусском районе во врем пахоты загорелся трактор
На поле около деревни Доколь Глусского района вечером 14 мая во время пахоты загорелся трактор, сообщили в
Спасателей вызвали в 21.41. К их приезду горели кабина и моторный отсек трактора. С пожаром пытался справиться тракторист — с помощью двух огнетушителей.
Пожар потушили спасатели. Огонь повредил моторный отсек, кабину трактора, колеса. Люди не пострадали.
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Огнетушители трактористу не помогли.
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Архив (ЧП)
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