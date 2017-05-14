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В Глусском районе во врем пахоты загорелся трактор

15.05.2017 10:14 — ЧП | Tut.by  
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На поле около деревни Доколь Глусского района вечером 14 мая во время пахоты загорелся трактор, сообщили в МЧС. Полагают, что это произошло из-за короткого замыкания электропроводки.


Спасателей вызвали в 21.41. К их приезду горели кабина и моторный отсек трактора. С пожаром пытался справиться тракторист — с помощью двух огнетушителей.

Пожар потушили спасатели. Огонь повредил моторный отсек, кабину трактора, колеса. Люди не пострадали.

 
 
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Огнетушители трактористу не помогли.

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