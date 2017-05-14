В Глусском районе во врем пахоты загорелся трактор

На поле около деревни Доколь Глусского района вечером 14 мая во время пахоты загорелся трактор, сообщили в МЧС . Полагают, что это произошло из-за короткого замыкания электропроводки.





Спасателей вызвали в 21.41. К их приезду горели кабина и моторный отсек трактора. С пожаром пытался справиться тракторист — с помощью двух огнетушителей.

Пожар потушили спасатели. Огонь повредил моторный отсек, кабину трактора, колеса. Люди не пострадали.