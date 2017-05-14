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В Быховском районе на берегу озера нашли автомобиль с двумя погибшими рыбаками

15.05.2017 11:18 — ЧП | Tut.by  
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Тела двух мужчин нашли в автомобиле на берегу водоема. Предполагаемая причина смерти — отравление пропаном, сообщила официальный представитель Следственного комитета Оксана Соленюк.


Фото: Следственный комитет

Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены 12 мая в автомобиле Volkswagen T4 Transporter на берегу водоема в Годылево Быховского района. В машине рядом с телами погибших обнаружена горелка с открытым газовым баллоном, которой, по-видимому, обогревались мужчины. Установлены личности погибших — это жители Оршанского района Витебской области 44 и 54 лет, которые приехали порыбачить.


Фото: Следственный комитет

«На основании анализа первичных данных, полученных в ходе проверки, следователи рассматривают отравление газом пропаном как основную версию гибели мужчин», — рассказали в СК.

 
 
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Предполагаемая причина смерти - отравление пропаном.

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