Смертельная рыбалка: двое мужчин погибли под Быховом

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти двух жителей Оршанщины, которые приехали на рыбалку в Быховский район, сообщили в СК.

Под Быховом на берегу озера нашли автомобиль с двумя погибшими рыбаками, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"По предварительным данным, основной причиной смерти двух мужчин является отравление газом пропаном", — сообщили Sputnik в понедельник в УСК по Могилевской области.

Там отметили, что автомобиль с телами погибших рыбаков был обнаружен на берегу озера, также в машине была обнаружена переносная газовая горелка с открытым баллоном. В УСК отметили, что есть основания полагать, мужчины 44 и 54 лет грелись при помощи горелки.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее окончании будут сделан вывод о причинах смерти мужчин", — сказали в УСК.