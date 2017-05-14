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Смертельная рыбалка: двое мужчин погибли под Быховом
15.05.2017 11:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти двух жителей Оршанщины, которые приехали на рыбалку в Быховский район, сообщили в СК.
Под Быховом на берегу озера нашли автомобиль с двумя погибшими рыбаками, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
"По предварительным данным, основной причиной смерти двух мужчин является отравление газом пропаном", — сообщили Sputnik в понедельник в УСК по Могилевской области.
Там отметили, что автомобиль с телами погибших рыбаков был обнаружен на берегу озера, также в машине была обнаружена переносная газовая горелка с открытым баллоном. В УСК отметили, что есть основания полагать, мужчины 44 и 54 лет грелись при помощи горелки.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее окончании будут сделан вывод о причинах смерти мужчин", — сказали в УСК.
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По предварительным данным, основной причиной смерти двух мужчин является отравление газом пропаном.
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