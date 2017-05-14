В Могилевском районе 29-летняя женщина умерла от отравления сморчками

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 29-летней женщины. Она отравилась грибами, но обратилась к медикам только на четвертый день. Спасти ее не удалось, рассказала официальный представитель Следственного комитета Оксана Соленюк.



Гриб, обнаруженный при осмотре местности. Фото: Следственный комитет

Жительница агрогородка Восход в Могилевском районе нашла в лесу грибы сморчки. Собранные грибы она отварила и съела. Вскоре ей стало плохо, однако за медицинской помощью она не обращалась. Когда на четвертые сутки ее состояние значительно ухудшилось, она вызвала скорую помощь. Женщина была госпитализирована в реанимацию, однако, несмотря на оказанное экстренное лечение, спасти ее не удалось.

«Предварительно установлено, что смерть женщины наступила от токсического действия веществ, содержащихся в съедобных грибах», — рассказали в СК.

Следователями проведен осмотр местности, где, предположительно, погибшая могла собирать грибы. Обнаруженные грибы направлены на исследования для установления вида и токсичности.

В Следственном комитете также напомнили, что весенние грибы опасны. Сморчки и строчки являются условно-годными грибами и подлежат особой обработке при приготовлении, поскольку есть риск отравления из-за содержания в них ядовитой гельвелловой кислоты — сильного яда.