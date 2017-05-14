Педофила-медика задержали в Минской области

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Правоохранительные органы взяли под стражу сотрудника одной из больниц Минской области за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в СК.

Проверку информации о том, что медицинский работник совершает преступные деяния в отношении несовершеннолетних, проверяли сотрудники УВД, после чего они передали материалы проверки в следственные органы, которые возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

"Действия задержанного были квалифицированы следствием по ч.2,3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних и малолетних) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, уже предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения — заключение под стражу, также он пройдет стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным следствия медицинский работник, находясь по месту работы, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних и несовершеннолетних, сказала Белоног.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на изобличение преступной деятельности, назначены экспертизы, отметила собеседник Sputnik.

Потерпевшим детям оказывают медико-социальную помощь, следователи работают с детьми в присутствии специалистов, применяются специальные методики, которые обеспечивают защиту прав и интересов несовершеннолетних, сказала представитель УСК.