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В Логойске после аварии восстанавливают водоснабжение
В воскресенье вечером 14 мая в Логойске произошел прорыв трубопровода с холодной водой. Специалисты продолжают работать над устранением проблемы,
Прорыв трубопровода из-за естественного износа произошел на улице Гайненской. Утром в понедельник без холодной воды оставались 48 многоквартирных домов и 658 частных.
На месте работают две аварийные бригады, организован подвоз воды населению.
Предприятия города работают в штатном режиме. Предполагается, что полностью водоснабжение восстановят к 15.00.
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На месте работают две аварийные бригады, организован подвоз воды населению.
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Архив (ЧП)
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