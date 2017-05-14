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В Логойске после аварии восстанавливают водоснабжение

15.05.2017 12:27 — ЧП | Tut.by  
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В воскресенье вечером 14 мая в Логойске произошел прорыв трубопровода с холодной водой. Специалисты продолжают работать над устранением проблемы, сообщает Управление МЧС по Минской области.


Прорыв трубопровода из-за естественного износа произошел на улице Гайненской. Утром в понедельник без холодной воды оставались 48 многоквартирных домов и 658 частных.

На месте работают две аварийные бригады, организован подвоз воды населению.

Предприятия города работают в штатном режиме. Предполагается, что полностью водоснабжение восстановят к 15.00.


 
 
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На месте работают две аварийные бригады, организован подвоз воды населению.

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