СК: жительница Могилевского района умерла, поев грибов

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти 29-летней жительницы Могилевского района, которая отравилась грибами, сообщили в СК.

Было установлено, что жительница агрогородка Восход собрала в лесу сморчки, принесла домой, отварила и съела.

"Через определенное время ее состояние ухудшилось, но к медикам она не обратилась. И только когда на четвертые сутки ей стало совсем плохо, женщина вызвала скорую", — рассказала Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, пострадавшая была экстренно госпитализирована в больницу, но несмотря на оказанное экстренное лечение, спасти ее не удалось.

Было предварительно установлено, что смерть наступила от токсического действия веществ, содержащихся в сморчках. В Беларуси данные грибы отнесены к классу условно съедобных.

Соленюк рассказала, что следователи осмотрели место, где были сованы грибы.

"Обнаруженные сморчки направлены на исследования для установления вида и токсичности. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметила собеседник Sputnik.

Она напомнила, сморчки и строчки отнесены к Беларуси к условно съедобным, подлежат особой термической обработке при приготовлении, так как содержат ядовитую гельвелловую кислоту.

В УСК также подчеркнули, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать "скорую помощь" или самостоятельно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.