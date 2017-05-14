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Беременная косуля пришла к витебскому роддому

15.05.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Косуля проникла на территорию учреждения здравоохранения в Витебске. О казусном случае рассказал житель областного центра, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел на территории УЗ "Витебский городской клинический роддом №2". Животное заметил местный житель, который пришел в родильный дом, чтобы навестить свою жену.

"Замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни, к тому же она поранила себя о металлический забор", — рассказали в МЧС.

Спасатели освободили косулю и решили не отпускать ее на свободу, а отвезли в зоопарк. Там специалисты позаботятся о жизни животного. Через некоторое время после спасения выяснилось, что косуля была беременна.

"Возможно, поэтому она так сильно хотела попасть на территорию родильного дома…" — предположили в МЧС.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Животное поранилось о металлический забор, специалисты витебского зоопарка позаботятся о ее жизни.

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