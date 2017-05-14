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Мошенник из Каменца обманул влюбленную жительницу Пружанского района. Ему грозит до трех лет лишения свободы
15.05.2017 — ЧП | Раённыя буднi (Пружаны)
У райаддзеле Следчага камітэта:
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Мошенник из Каменца обманул влюбленную жительницу Пружанского района. Ему грозит до трех лет лишения свободы
У райаддзеле Следчага камітэта: — Як паведаміў намеснік начальніка РАСК Д.М.Мацаюк, супрацоўнікамі аддзела з пачатку месяца былі ўзбуджаны дзевяць крымінальных...
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