Молодой мотоциклист погиб в ДТП под Логойском

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Смертельная авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на автодороге Калачи — Логойск. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, сообщили в понедельник Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Поздно вечером 14 мая водитель "Опель Вектра" выезжал со стоянки и не уступил дорогу мотоциклу "Сузуки", который двигался в попутном управлении. В результате столкновения 28-летний мотоциклист, житель Логойского района, получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. К сожалению, там он скончался спустя некоторое время.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь", — сообщили в УВД.

Вечером того же дня в Вилейском районе произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Тойота". В результате аварии пассажиры последней машины получили травмы и были доставлены в больницу. В УВД рассказали, что 25-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

ГАИ Минской области рекомендует водителям при движении выбирать безопасную скорость и дистанцию, за рулем быть предельно внимательными и не отвлекаться. Пешеходам также проявлять осторожность и повышенное внимание на дороге, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть в установленных правилами местах.

Также в УВД напомнили, что с 12 по 16 мая на территории Минской области проводится профилактическая акция "Скорость".