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Порядок у воды

15.05.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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С наступлением весенне-летнего периода большое количество отдыхающих, особенно в выходные и праздничные дни, выезжает в зоны массового отдыха в лесные массивы, на водоемы.


В этот период увеличивается количество совершаемых противоправных деяний, несчастных случаев в местах массового отдыха, что связано с беспечностью самих отдыхающих, с употреблением спиртных напитков и неадекватным восприятием окружающей действительности, оставлением без присмотра несовершеннолетних детей, а также личного имущества.

Напоминаем, что отдыхающим необходимо соблюдать правила поведения на воде, меры противопожарной безопасности, а также личной и имущественной безопасности. Нельзя распивать спиртные напитки в местах массового отдыха граждан, за это предусмотрена административная ответственность по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (штраф до 8 базовых величин). По прибытии в места массового отдыха на личном автотранспорте его необходимо оставлять на специально оборудованных стоянках. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность по ст. 18.14 п.7 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или штраф до 3 б.в.).

Статьей 15.58 КоАП предусмотрена ответственность за разведение костров в запрещенных местах в виде предупреждения или штрафа до 12 б.в.

Статьей 17.1 предусмотрена административная ответственность за нецензурную брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Наказанием за это является штраф до 30 б.в. или административный арест.

Статьей 23.63 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность и за купание в запрещенных местах (максимальный размер штрафа — 3 б.в.).

По всем вопросам, имеющим отношение к правоохранительной деятельности, необходимо обращаться в Копыльский РОВД по телефонам: 102, 55-1-47.

Виталий КАЖУРО,

заместитель начальника Копыльского РОВД-начальник МОБ,

подполковник милиции

 
 
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