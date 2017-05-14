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Два 10-летних школьника в шутку "заминировали" дом в Минске

15.05.2017 16:13 — ЧП | Tut.by  
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Утром 14 мая в милицию обратилась женщина: незнакомые дети позвонили на мобильный и рассказали о минировании ее дома по улице Горецкого. Теперь за шалость школьников ответят их родители, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Первый звонок поступил еще 13 мая с незнакомого номера, но разговора не последовало. На следующий день подросток на том конце провода заявил, что якобы дом, где живет женщина, заминирован. Через пару минут с другого номера некий подросток нецензурно выражался в адрес минчанки.

«Установлено, что два десятилетних школьника, проживающих в Гомеле, утром 14 мая выехали на автобусе с одноклассниками в лагерь. По дороге они из шалости решили позвонить на случайно набранный ранее номер мобильного телефона», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Так как дети не достигли возраста, с которого наступает ответственность, ее возложат на родителей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Теперь за шалость школьников ответят их родители.

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