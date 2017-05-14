Пограничники задержали в Волковысском районе студента-таджика из РУДН

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Волковысском районе студента Российского университета дружбы народов, который хотел незаконно попасть в Германию, нарушив границу, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: Straż Graniczna Пьяного белоруса на Volkswagen задержали польские пограничники

Мужчина был обнаружен днем 13 мая на дороге из Волковыска в Берестовицу по информации, поступившей от местных жителей. У него при себе не было никаких документов, а пограничникам нарушитель рассказал, что является гражданином Таджикистана.

"Позже он объяснил, что намеревался нарушить белорусско-польскую границу для того, чтобы обосноваться в Германии и там улучшить условия своей жизни", – сказали в ГПК.

При себе у задержанного были смартфон, банковская платежная карта, а также студенческий билет Российского университета дружбы народов.

В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.