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Пограничники задержали в Волковысском районе студента-таджика из РУДН

15.05.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Волковысском районе студента Российского университета дружбы народов, который хотел незаконно попасть в Германию, нарушив границу, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники задержали в Волковысском районе студента-таджика из РУДН
© Фото: Straż Graniczna
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Мужчина был обнаружен днем 13 мая на дороге из Волковыска в Берестовицу по информации, поступившей от местных жителей. У него при себе не было никаких документов, а пограничникам нарушитель рассказал, что является гражданином Таджикистана. 

"Позже он объяснил, что намеревался нарушить белорусско-польскую границу для того, чтобы обосноваться в Германии и там улучшить условия своей жизни", – сказали в ГПК.

При себе у задержанного были смартфон, банковская платежная карта, а также студенческий билет Российского университета дружбы народов. 

В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Паспорта у задержанного при себе не было, в Германию он шел с банковской картой и студенческим билетом.

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