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Пограничники задержали в Волковысском районе студента-таджика из РУДН
15.05.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Волковысском районе студента Российского университета дружбы народов, который хотел незаконно попасть в Германию, нарушив границу, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: Straż Graniczna
Мужчина был обнаружен днем 13 мая на дороге из Волковыска в Берестовицу по информации, поступившей от местных жителей. У него при себе не было никаких документов, а пограничникам нарушитель рассказал, что является гражданином Таджикистана.
"Позже он объяснил, что намеревался нарушить белорусско-польскую границу для того, чтобы обосноваться в Германии и там улучшить условия своей жизни", – сказали в ГПК.
При себе у задержанного были смартфон, банковская платежная карта, а также студенческий билет Российского университета дружбы народов.
В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.
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Паспорта у задержанного при себе не было, в Германию он шел с банковской картой и студенческим билетом.
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