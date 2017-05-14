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РОВД в Поставах: предварительно установлено, кто разбил надгробия

15.05.2017 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Сотрудники милиции предварительно установили, что более 30 надгробий на католическом кладбище в деревне Груздово Поставского района повредили несовершеннолетние местные жители, сообщил Sputnik в понедельник начальник Поставского РОВД полковник милиции Александр Гарус.

"Никто не задержан, но предварительно установлено, что данные деяния совершили трое несовершеннолетних местных жителей. Уголовное дело не возбуждено, потому что данные лица еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности", — сказал начальник РОВД.

По его словам, всем троим не исполнилось еще 14 лет.

Было предварительно установлено, что более 30 надгробий были повреждены не за один день.

В настоящее время компетентные органы работают с родителями несовершеннолетних, по данному факту проводится проверка, сказал начальник РОВД.

Также в понедельник католические интернет-ресурсы сообщили, что в городе Иваново (Брестская область) неизвестные разбили памятный знак в честь Святого Андрея Боболи.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 30 надгробных памятников разбили злоумышленники на католическом кладбище в Поставском районе Витебской области.

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