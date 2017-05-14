МИНСК, 15 мая – Sputnik. Родителям двух десятилетних школьников из Гомеля придется нести ответственность за шалость детей: они сообщили по мобильному телефону, что заминирован один из жилых домов во Фрунзенском районе Минска, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница дома на улице Горецкого обратилась в милицию накануне: женщина рассказала, что какие-то дети звонят ей и говорят о находящемся в здании взрывном устройстве.

"Первый звонок, по словам женщины, поступил ей 13 мая с незнакомого номера телефона. На следующий день с этого же номера телефона позвонил подросток и сообщил, что жилой дом, в котором она проживает, якобы заминирован", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что спустя несколько минут с другого номера опять позвонил подросток, который нецензурно выражался в отношении женщины.

Сотрудники милиции установили, что звонили минчанке 10-летние школьники из Гомеля, которые ехали в лагерь с одноклассниками.

По информации ГУВД, поскольку детям еще нет 14 лет, отвечать за их действия будут родители.