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Невоспитанные школьники из Гомеля "заминировали" дом в Минске

15.05.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Родителям двух десятилетних школьников из Гомеля придется нести ответственность за шалость детей: они сообщили по мобильному телефону, что заминирован один из жилых домов во Фрунзенском районе Минска, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Невоспитанные школьники из Гомеля "заминировали" дом в Минске
© Фото: Алексей Киселевский
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Жительница дома на улице Горецкого обратилась в милицию накануне: женщина рассказала, что какие-то дети звонят ей и говорят о находящемся в здании взрывном устройстве.

"Первый звонок, по словам женщины, поступил ей 13 мая с незнакомого номера телефона. На следующий день с этого же номера телефона позвонил подросток и сообщил, что жилой дом, в котором она проживает, якобы заминирован", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что спустя несколько минут с другого номера опять позвонил подросток, который нецензурно выражался в отношении женщины.

Сотрудники милиции установили, что звонили минчанке 10-летние школьники из Гомеля, которые ехали в лагерь с одноклассниками. 

По информации ГУВД, поскольку детям еще нет 14 лет, отвечать за их действия будут родители.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подросткам стало скучно по пути в лагерь и они решали таким образом развлечься.

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