Пенсионерка из Жабинки сдала в РОВД более 650 патронов

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Пожилая жительница Жабинки принесла в местный РОВД более 650 различных патронов, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В милицию 63-летняя женщина пришла 8 мая: она принесла в отдел 652 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра и 27 пистолетных патронов калибра 9 миллиметров.

"С ее слов, находку она обнаружила в гараже, расположенном во дворе дома по месту жительства", – сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что, предположительно, боеприпасы принадлежали мужу женщины, который умер в 2011 году.

По словам собеседницы Sputnik, в отношении сданных патронов назначена баллистическая экспертиза, сотрудники милиции проводят по факту проверку.