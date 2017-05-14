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Пенсионерка из Жабинки сдала в РОВД более 650 патронов

15.05.2017 17:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Пожилая жительница Жабинки принесла в местный РОВД более 650 различных патронов, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Пенсионерка из Жабинки сдала в РОВД более 650 патронов
© Flickr/ Dustin Hammond
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В милицию 63-летняя женщина пришла 8 мая: она принесла в отдел 652 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра и 27 пистолетных патронов калибра 9 миллиметров.

"С ее слов, находку она обнаружила в гараже, расположенном во дворе дома по месту жительства", – сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что, предположительно, боеприпасы принадлежали мужу женщины, который умер в 2011 году.

По словам собеседницы Sputnik, в отношении сданных патронов назначена баллистическая экспертиза, сотрудники милиции проводят по факту проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина нашла боеприпасы в гараже, предположительно, патроны принадлежали ее покойному мужу.

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