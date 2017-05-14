Старушка чудом выжила в Хотимском районе, проведя трое суток в лесу

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Сотрудники милиции сумели разыскать в лесу в Хотимском районе 87-летнюю женщину, которая заблудилась и трое суток провела в лесном массиве, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Могилевского облисполкома.

Женщина, жительница деревни Молуновка, пропала 8 мая: после полудня она ушла из дома в неизвестном направлении. Об исчезновении старушки в милицию сообщила ее дочь. Искали женщину сотрудники Хотимского РОВД, угрозыска УВД, Климовичского отделения Департамента охраны МВД и спасатели МЧС.

"Опрос жителей деревни нужной информации не дал, служебно-розыскная собака взять след не смогла. Два дня поисков оказались безрезультатными", – сообщили в управлении.

Обнаружить пропавшую удалось только 11 мая – старушка лежала под кустами.

По информации милиции, женщину доставили в Хотимскую ЦРБ и после обследования отпустили домой: несмотря на долгое время, проведенное в лесу, она чувствовала себя удовлетворительно.