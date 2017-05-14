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ВАЗ вылетел с дороги на поле в Пуховичском районе и перевернулся
15.05.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ пострадал в результате аварии в Пуховичском районе: машина вылетела на поле и перевернулась, мужчину зажало в салоне, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
Авария произошла утром в понедельник на дороге вблизи деревни Остров. О ДТП с пострадавшим спасателям рассказали по телефону очевидцы.
"Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", – сообщили в МЧС.
По информации спасателей, водителя из разбитого автомобиля деблокировали при помощи специального инструмента.
В МЧС также уточнили, что мужчина, который получил многочисленные травмы, был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.
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Водитель, который получил многочисленные травмы, был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.
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