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ВАЗ вылетел с дороги на поле в Пуховичском районе и перевернулся

15.05.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ пострадал в результате аварии в Пуховичском районе: машина вылетела на поле и перевернулась, мужчину зажало в салоне, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

ВАЗ вылетел с дороги на поле в Пуховичском районе и перевернулся
© Фото: ВКонтакте / Опасный Брест
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Авария произошла утром в понедельник на дороге вблизи деревни Остров. О ДТП с пострадавшим спасателям рассказали по телефону очевидцы.

"Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", – сообщили в МЧС.

По информации спасателей, водителя из разбитого автомобиля деблокировали при помощи специального инструмента.

В МЧС также уточнили, что мужчина, который получил многочисленные травмы, был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель, который получил многочисленные травмы, был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

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