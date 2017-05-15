ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные сбросили бездомную собаку с 5-го этажа в Бресте

15.05.2017 23:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Зоозащитники Бреста пытаются найти злоумышленников, которые сбросили бездомную собаку с пятого этажа в Бресте, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Неизвестные сбросили бездомную собаку с 5-го этажа в Бресте
© REUTERS Василий Федосенко
Зоозащитники призывают запретить капканы в Беларуси

Пострадавшее животное обнаружили жители дома, во дворе которого собака жила. По словам горожан, дети подкармливали ее и играли. По информации телеканала, отвезла животное в ветеринарную клинику одна из жительниц Бреста, она же оплатила его лечение. Зоозащитники по факту обратились с заявлением в милицию, однако правоохранителям не удалось обнаружить виновных в произошедшем.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, милиционеры опросили около 40 человек – жильцов близлежащих жилых домов, но не смогли найти свидетелей.

По информации телеканала, псу предстоит операция, но уже есть несколько семей брестчан, которые готовы забрать животное к себе домой.

В Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность – по ст. 339 Уголовного кодекса такие деяния наказываются общественными работами, штрафом, исправительными работами или арестом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зоозащитники по факту обратились с заявлением в милицию, однако правоохранители не смогли найти виновных в произошедшем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белоруска с поддельными штампами погранконтроля задержана в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика