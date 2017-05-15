Неизвестные сбросили бездомную собаку с 5-го этажа в Бресте

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Зоозащитники Бреста пытаются найти злоумышленников, которые сбросили бездомную собаку с пятого этажа в Бресте, сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© REUTERS Василий Федосенко Зоозащитники призывают запретить капканы в Беларуси

Пострадавшее животное обнаружили жители дома, во дворе которого собака жила. По словам горожан, дети подкармливали ее и играли. По информации телеканала, отвезла животное в ветеринарную клинику одна из жительниц Бреста, она же оплатила его лечение. Зоозащитники по факту обратились с заявлением в милицию, однако правоохранителям не удалось обнаружить виновных в произошедшем.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, милиционеры опросили около 40 человек – жильцов близлежащих жилых домов, но не смогли найти свидетелей.

По информации телеканала, псу предстоит операция, но уже есть несколько семей брестчан, которые готовы забрать животное к себе домой.

В Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность – по ст. 339 Уголовного кодекса такие деяния наказываются общественными работами, штрафом, исправительными работами или арестом.