Белоруска с поддельными штампами погранконтроля задержана в Польше

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Пограничники задержали в международном пункте пропуска "Бобровники" гражданку Беларуси, у которой в паспорте стояли поддельные штампы пограничного контроля, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.



© Фото: Straż Graniczna Пьяного белоруса на Volkswagen задержали польские пограничники

По информации департамента, 54-летняя женщина следовала на выезд из Польши.

"Путешественница представила паспорт, который содержал поддельный штамп греческого пограничного контроля", – сообщили пограничники.

В департаменте уточнили, что задержанная белоруска созналась в том, что штампы ненастоящие, и добровольно оплатила штраф.

Сообщается, что в настоящее время в отношении гражданки проводятся мероприятия, направленные на решение вопроса об аннулировании ее визы.