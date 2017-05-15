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Белоруска с поддельными штампами погранконтроля задержана в Польше
15.05.2017 21:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Пограничники задержали в международном пункте пропуска "Бобровники" гражданку Беларуси, у которой в паспорте стояли поддельные штампы пограничного контроля, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.
© Фото: Straż Graniczna
По информации департамента, 54-летняя женщина следовала на выезд из Польши.
"Путешественница представила паспорт, который содержал поддельный штамп греческого пограничного контроля", – сообщили пограничники.
В департаменте уточнили, что задержанная белоруска созналась в том, что штампы ненастоящие, и добровольно оплатила штраф.
Сообщается, что в настоящее время в отношении гражданки проводятся мероприятия, направленные на решение вопроса об аннулировании ее визы.
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Гражданка созналась, что штампы действительно не являются настоящими, и добровольно заплатила штраф.
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