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Систему водоснабжения запустили после прорыва трубопровода в Логойске
15.05.2017 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел вечером 14 мая, жители многоквартирных и частных домов остались без холодной воды, сообщили в понедельник в Минском областном управлении МЧС.
ЧП произошло на улице Гайненской в Логойске. Утром 15 мая без холодного водоснабжения оставались жители 48 многоквартирных жилых и 658 частных домов. Ремонтно-восстановительные работы проводили две аварийные бригады РУП "Логойский комхоз". Во время ремонта был организован подвоз воды. Предприятия работали в штатном режиме.
"В 15.00 система водоснабжения в городе Логойске была запущена", — сообщили в МЧС.
На место аварии выезжали начальник Минского областного управления МЧС Шишканов Максим Михайлович и председатель Логойского РИК Коледа Виктор Михайлович.
Причина прорыва — естественный износ трубопровода диаметром 200 мм.
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Без холодной воды оставались жители 48 многоквартирных и более 600 частных домов, в 15:00 водоснабжение в Логойске запустили.
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