Систему водоснабжения запустили после прорыва трубопровода в Логойске

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел вечером 14 мая, жители многоквартирных и частных домов остались без холодной воды, сообщили в понедельник в Минском областном управлении МЧС.

ЧП произошло на улице Гайненской в Логойске. Утром 15 мая без холодного водоснабжения оставались жители 48 многоквартирных жилых и 658 частных домов. Ремонтно-восстановительные работы проводили две аварийные бригады РУП "Логойский комхоз". Во время ремонта был организован подвоз воды. Предприятия работали в штатном режиме.

"В 15.00 система водоснабжения в городе Логойске была запущена", — сообщили в МЧС.

На место аварии выезжали начальник Минского областного управления МЧС Шишканов Максим Михайлович и председатель Логойского РИК Коледа Виктор Михайлович.

Причина прорыва — естественный износ трубопровода диаметром 200 мм.