В Витебске загорелось здание завода, который открыли пять дней назад

В Витебске днем 15 мая загорелся фасад здания ООО «Модерн-Экспо», сообщает МЧС . Примечательно, что предприятие по производству торгового оборудования совсем новое: его открыли за четыре дня до ЧП.



Фото: МЧС

Дым шел из-под металлической отделки фасада: горел утеплитель на площади 30 кв.м.

Работники завода сами провели эвакуацию людей и потушили огонь. Происшествие не повлияло на производственный процесс.

Причину пожара устанавливают. Перед возгоранием на предприятии проводили сварочные работы. Одна из версий, что сварщики нарушили противопожарные требования.

Завод по производству торгового оборудования международного холдинга «Модерн-Экспо» открыли 11 мая в рамках VI Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы». На торжестве присутствовали руководство области и города, представители иностранных делегаций, посольств, предприятий.

На заводе установлен ряд уникальных для Беларуси станков и прочего оборудования — автоматизация процесса достигает 80%. Компания является резидентом СЭЗ «Витебск». В строительство, ремонт и оборудование инвестировано более 8 млн долларов.