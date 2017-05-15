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В Витебске загорелось здание завода, который открыли пять дней назад
В Витебске днем 15 мая загорелся фасад здания ООО «Модерн-Экспо», сообщает
Дым шел из-под металлической отделки фасада: горел утеплитель на площади 30 кв.м.
Работники завода сами провели эвакуацию людей и потушили огонь. Происшествие не повлияло на производственный процесс.
Причину пожара устанавливают. Перед возгоранием на предприятии проводили сварочные работы. Одна из версий, что сварщики нарушили противопожарные требования.
Завод по производству торгового оборудования международного холдинга «Модерн-Экспо»
На заводе установлен ряд уникальных для Беларуси станков и прочего оборудования — автоматизация процесса достигает 80%. Компания является резидентом СЭЗ «Витебск». В строительство, ремонт и оборудование инвестировано более 8 млн долларов.
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Завод по производству торгового оборудования международного холдинга "Модерн-Экспо" открыли 11 мая в рамках VI Международного экономического форума "Инновации....
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