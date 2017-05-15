Экипаж погиб при крушении частного самолета в Нью-Джерси

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Небольшой бизнес-самолет Learjet 35-А, следовавший из Филадельфии, пытался приземлиться в аэропорту Титерборо в Нью-Джерси, но задел складское помещение и упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета были только два члена экипажа, они погибли, сообщили представители местного полицейского управления.

Последовавший пожар охватил склад и несколько автомобилей.

Аэропорт Титерборо, который используется для малой бизнес-авиации, был закрыт в связи с происшествием, но на работе других аэропортов, обслуживающих нью-йоркский авиаузел, происшествие не сказалось.

Титерборо — страрейший аэропорт Нью-Джерси, первый полет здесь состоялся еще в 1919 году. Он занимает территорию около 830 акров.