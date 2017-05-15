Более 20 человек эвакуировали из магазина в Копыле из-за рюкзака

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Более 20 сотрудников и посетителей одного из магазинов Копыля были эвакуированы из-за подозрительного бесхозного рюкзака, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел накануне днем в торговом объекте, расположенном на улице Тимковичской районного центра. В милицию с информацией о обнаружении подозрительного предмета в торговом зале в 15:05 позвонил заведующий магазином.

"Производилось оцепление, были эвакуированы 23 человека", – сказали в управлении.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов установили, что вещь принадлежит 42-летнему местному жителю. В ходе осмотра рюкзака саперы взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.



