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Более 20 человек эвакуировали из магазина в Копыле из-за рюкзака

16.05.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Более 20 сотрудников и посетителей одного из магазинов Копыля были эвакуированы из-за подозрительного бесхозного рюкзака, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Более 20 человек эвакуировали из магазина в Копыле из-за рюкзака
© Sputnik Мария Ващук
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Инцидент произошел накануне днем в торговом объекте, расположенном на улице Тимковичской районного центра. В милицию с информацией о обнаружении подозрительного предмета в торговом зале в 15:05 позвонил заведующий магазином.

"Производилось оцепление, были эвакуированы 23 человека", – сказали в управлении.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов установили, что вещь принадлежит 42-летнему местному жителю. В ходе осмотра рюкзака саперы  взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.


 
Теги: Минск
 
 
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В ходе осмотра рюкзака саперы взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.

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