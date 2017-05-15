Умерла пенсионерка, попавшая в Гомеле под автобус МАЗ

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Пожилая женщина, попавшая под пассажирский автобус в Гомеле, скончалась в больнице от полученных травм, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Сбитую в Гомеле пенсионерку доставали из-под автобуса спасатели

ДТП произошло утром 11 мая на улице Советской вблизи остановки общественного транспорта "Свято-Троицкий храм": автобус МАЗ, принадлежащий ОАО "Гомельоблавтотранс", сбил 69-летнюю женщину, доставать которую из-под транспортного средства пришлось спасателям МЧС.

"Пенсионерка от полученных телесных повреждений 15 мая в больнице умерла", – сказали в МВД.

Как ранее проинформировали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома, наезд на женщину был совершен вблизи пешеходного перехода: пенсионерка пересекала проезжую часть в двух метрах от него.