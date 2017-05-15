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В Белгосцирке завершилась проверка по факту падения гимнастки
16.05.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. В Белорусском государственном цирке завершилась проверка по факту падения во время выступления российской гимнастки, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел 19 апреля в Белгосцирке во время исполнения номера на высоте из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" российская гимнастка Мария Сюльгина не использовала страховку. Что-то пошло не так, и артистка
В пресс-службе цирка сообщили, что проверку по факту падения Сюльгиной начали на следующий день после ее падения. В ходе расследования было установлено, что инцидент произошел случайно: у артистки во время выступления соскользнули руки, когда она выполняла перехват.
"Просто случайность. У нее выскользнула рука. Никаких нарушений с нашей стороны выявлено не было", — заметили в цирке.
Накануне художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас сообщил радио Sputnik Беларусь, что проводилось внутреннее и внешнее расследование, как и полагается в таких ситуациях.
"В данном случае проводится и внутреннее, и внешнее расследование, так происходит всегда. Все аппараты, все, что есть, имеет паспорта и сертификаты, артисты прошли инструктаж по технике безопасности. Это специфический инструктаж, связанный с воздухом. Все это есть в документах, поэтому это случай, такое бывает, и вроде бы никто не виноват", — сказал Григалюнас.
Сама артистка отказалась от комментариев. Накануне она
В конце апреля Сюльгина сообщила Sputnik, что ее выписали из больницы. Она находится дома в Минске, придерживаться постельного режима. Медики не рекомендовали девушке возвращаться к тренировкам как минимум месяц.
"Своим восстановлением займусь сразу, как снимут гипс. Манеж меня ждет", — отметила собеседница.
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Эксперты установили, что несчастный случай произошел случайно: у артистки во время выступления соскользнули руки.
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