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В Витебске 15-летний парень тушил пожар на балконе и получил ожоги

16.05.2017 11:04 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске 15-летний подросток пострадал из-за пожара на балконе, сообщает МЧС.

Сообщение о возгорании на балконе поступило спасателям 15 мая в 18.08. Сын хозяйки квартиры — 15-летний парень — самостоятельно тушил пожар. Он получил ожоги первой-второй степени лица, грудной клетки и ног.

Юношу госпитализировали. Причину пожара устанавливают.

 
Теги: Витебск
 
 
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Юноша получил ожоги первой-второй степени лица, грудной клетки и ног.

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