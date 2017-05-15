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В Витебске 15-летний парень тушил пожар на балконе и получил ожоги
В Витебске 15-летний подросток пострадал из-за пожара на балконе,
Сообщение о возгорании на балконе поступило спасателям 15 мая в 18.08. Сын хозяйки квартиры — 15-летний парень — самостоятельно тушил пожар. Он получил ожоги первой-второй степени лица, грудной клетки и ног.
Юношу госпитализировали. Причину пожара устанавливают.
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Юноша получил ожоги первой-второй степени лица, грудной клетки и ног.
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