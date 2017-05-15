|
Женщина выбросилась с 12-го этажа в Минске
16.05.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Женщина погибла в Минске, выбросившись из окна 12-го этажа, сообщили в социальных сетях очевидцы трагедии.
Инцидент произошел накануне около 19:40 в одном из домов на проспекте Рокоссовского.
Как сообщают очевидцы, женщина выпрыгнула из окна 12-го этажа и упала на козырек подъезда. От полученных при падении травм она скончалась на месте.
Sputnik пока не удалось получить комментариев от правоохранительных органов столицы о данном происшествии.
В свою очередь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович рассказал Sputnik, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1979 года рождения.
"В качестве основной версии ее гибели рассматривается суицид", — уточнил он.
По словам собеседника Sputnik, сейчас следователи проводят опрос свидетелей и устанавливают причины произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам свидетелей произошедшего, гражданка сама спрыгнула с высоты: от полученных травм она скончалась на месте.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии