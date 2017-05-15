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Женщина выбросилась с 12-го этажа в Минске

16.05.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Женщина погибла в Минске, выбросившись из окна 12-го этажа, сообщили в социальных сетях очевидцы трагедии.

Женщина выбросилась с 12-го этажа в Минске
© Sputnik / Констанция Ждановская
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Инцидент произошел накануне около 19:40 в одном из домов на проспекте Рокоссовского.

Как сообщают очевидцы, женщина выпрыгнула из окна 12-го этажа и упала на козырек подъезда. От полученных при падении травм она скончалась на месте.

Sputnik пока не удалось получить комментариев от правоохранительных органов столицы о данном происшествии.

В свою очередь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович рассказал Sputnik, что в настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1979 года рождения.

"В качестве основной версии ее гибели рассматривается суицид", — уточнил он.

По словам собеседника Sputnik, сейчас следователи проводят опрос свидетелей и устанавливают причины произошедшего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По словам свидетелей произошедшего, гражданка сама спрыгнула с высоты: от полученных травм она скончалась на месте.

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