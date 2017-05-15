Гражданка Беларуси попала под украинские санкции

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Гражданка Беларуси Дарья Демченко попала в список физических лиц под украинскими "антироссийскими" санкциями, который был утвержден президентом Петром Порошенко во вторник.

Порошенко во вторник утвердил санкции против более чем тысячи физических лиц и многих российских компаний – в том числе соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компании "Яндекс" и МИА "Россия сегодня".

В списке физических лиц, попавших под украинские санкции, есть и одна гражданка Беларуси. Ею оказалась Дарья Сергеевна Демченко – сооснователь "Российского национального коммерческого банка". Известно также, что Демченко проживает в Витебске.

Санкции против белоруски предусматривают блокировку активов, запрет на участии в приватизации или аренды госимущества и на посещение Украины.

Под санкции Украины попали свыше тысячи человек – журналисты, судьи, депутаты и иные физлица. Также официально введен запрет в стране на ряд российских СМИ, а также полеты компании "ЮТэйр".