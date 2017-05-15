Подъезд жилого дома обрушился в Волгограде из-за взрыва газа

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Подъезд многоэтажного жилого дома в Волгограде обрушился в результате взрыва бытового газа, сообщает главное управление МЧС России по Волгоградской области.

"Сегодня, 16 мая, около 13:06 (по местному времени) поступило сообщение об обрушении части жилого дома по проспекту Университетскому", — говорится в сообщении.

На месте ЧП, по информации спасателей, работает оперативная группа ГУ МЧС.

Вместе с тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в результате разрушены 16 квартир. "Всего на момент ЧП в подъезде находились 14 человек", — сказал собеседник агентства.

Данные о пострадавших и погибших уточняются. СМИ сообщают, что ранены как минимум пять человек, двое погибли.