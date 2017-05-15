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"Дедовщина" в колледже в Городке: возбуждены уголовные дела

16.05.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Трое студентов третьего курса одного из колледжей городка стали фигурантами уголовного дела за издевательство над первокурсником, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Дедовщина" в колледже в Городке: возбуждены уголовные дела
© Sputnik / Констанция Ждановская
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Всем подозреваемым по 17 и 18 лет, потерпевший – младше их, ему 16 лет.

"Они, находясь в общежитии колледжа, избили первокурсника – заставляя его отжиматься, беспричинно нанесли парню удары руками и ногами по голове и телу", – сказала Сахарова. 

Она также сообщила, что один из подозреваемых в сентябре прошлого года открыто украл у потерпевшего палку для селфи, флешки и зажигалку.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси, при этом 17-летние студенты должны будут пройти судебные психолого-психиатрические экспертизы. 

В настоящее время расследование дел продолжается, следователи планируют направить в администрацию колледжа представление, чтобы в учебном заведении приняли меры по недопущению подобного в будущем.

 
Теги: Минск
 
 
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Старшие студенты заставили первокурсника отжиматься, а затем втроем избили его.

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