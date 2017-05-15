МИНСК, 16 мая – Sputnik. Трое студентов третьего курса одного из колледжей городка стали фигурантами уголовного дела за издевательство над первокурсником, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik / Констанция Ждановская Подростки из Молодечно угрожали выбросить из окна сокурсника

Всем подозреваемым по 17 и 18 лет, потерпевший – младше их, ему 16 лет.

"Они, находясь в общежитии колледжа, избили первокурсника – заставляя его отжиматься, беспричинно нанесли парню удары руками и ногами по голове и телу", – сказала Сахарова.

Она также сообщила, что один из подозреваемых в сентябре прошлого года открыто украл у потерпевшего палку для селфи, флешки и зажигалку.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси, при этом 17-летние студенты должны будут пройти судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В настоящее время расследование дел продолжается, следователи планируют направить в администрацию колледжа представление, чтобы в учебном заведении приняли меры по недопущению подобного в будущем.