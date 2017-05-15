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Кроухантер в Минске, стреляя по воронам, разбил окна в соседнем доме
16.05.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который из пневматической винтовки повредил несколько оконных стекол в многоквартирном доме, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.
© Pixabay
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По информации столичной милиции, в правоохранительные органы с заявлениями обратились две минчанки.
"Как рассказал задержанный, его начали очень сильно раздражать вороны, поэтому он решил их спугнуть. Молодой человек взял пневматическую винтовку и начал стрелять по птицам, однако случайно попал в окна квартир в доме напротив", – сообщили в ГУВД.
В отношении 35-летнего минчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
Мужчине за стрельбу городе грозит достаточно суровое наказание – до трех лет лишения.
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Милиционерам задержанный рассказал, что хотел спугнуть птиц, которые его очень раздражали карканьем.
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