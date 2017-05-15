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Непристегнутый водитель погиб в перевернувшемся Opel в Крупском районе
16.05.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Крупском районе: машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
Авария произошла накануне около 21:00 на третьем километре автодороги, соединяющей деревни Дубровка и Старожище.
"Житель Пинска на машине Opel Zafira на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся", – сказали в УВД.
По информации милиции, в результате аварии 46-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм умер на месте ДТП.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на закруглении дороги.
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