Непристегнутый водитель погиб в перевернувшемся Opel в Крупском районе

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Крупском районе: машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.



© Фото: МЧС Беларуси ВАЗ вылетел с дороги на поле в Пуховичском районе и перевернулся

Авария произошла накануне около 21:00 на третьем километре автодороги, соединяющей деревни Дубровка и Старожище.

"Житель Пинска на машине Opel Zafira на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся", – сказали в УВД.

По информации милиции, в результате аварии 46-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм умер на месте ДТП.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.