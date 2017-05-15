Чтобы задержать нарушителей границы в Браславском районе пограничникам пришлось открыть стрельбу

Ночью 15 мая в Браславском районе пограничники задержали трех мужчин, которые собирались перенести через границу товарно-материальные ценности. Нарушители пытались сбежать, пришлось применить оружие. Об этом сообщает Госпогранкомитет.



Фото: пресс-служба ГПК

На окраине леса пограничники заметили мужчин, которые направлялись к границе с Латвией.

— Те, увидев правоохранителей, попытались скрыться. Для того, чтобы их задержать, пограничникам после предупреждения пришлось применить оружие, — рассказывают в пресс-службе ГПК.

Нарушителями оказались жители Браслава возрастом 21, 30 и 31 год. Примечательно, что все они живут на одной улице в районном центре.

Задержанных доставили на пограничную заставу. Начат административный процесс по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), 23.29 (Покушение на незаконное пересечение госграницы) и 23.30 КоАП (Нарушение пограничного режима).