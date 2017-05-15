Обрушение дома в Волгограде: введен режим ЧС

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгограде после обрушения подъезда многоэтажного жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Волгоградской области.

Днем 16 мая по проспекту Университетскому в Волгограде произошел взрыв бытового газа , в результате произошло обрушение всех межэтажных перекрытий одного из подъездов. По информации местных властей, ЧП произошло из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался. Погибли три человека, ранения получили 14 жильцов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области после обрушения жилого дома из-за взрыва бытового газа в Волгограде. Эта мера необходима для обеспечения проведения работ на месте происшествия и никак не отразится на горожанах", — заявили в администрации.

Там уточнили, что режим продлиться столько времени, сколько потребуется для проведения всех работ.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что завалы на месте происшествия разбирает тяжелая инженерная техника. "Всего в проведении поисковых работ задействовано более 400 человек и 27 единиц техники", — проинформировали спасатели.

После взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи сейчас допрашивают всех очевидцев, жильцов, а также всех, кто имеет отношение к производству работ, в результате которых, скорее всего, и произошел взрыв

Жильцов частично разрушенного жилого дома в Волгограде поселили в пунктах временного размещения на территории гостиницы и школы, власти Волгоградской области определят размер и порядок получения компенсаций жильцами дома.