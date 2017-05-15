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Обрушение дома в Волгограде: введен режим ЧС
16.05.2017 19:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгограде после обрушения подъезда многоэтажного жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщает
Днем 16 мая по проспекту Университетскому
"Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области после обрушения жилого дома из-за взрыва бытового газа в Волгограде. Эта мера необходима для обеспечения проведения работ на месте происшествия и никак не отразится на горожанах", — заявили в администрации.
Там уточнили, что режим продлиться столько времени, сколько потребуется для проведения всех работ.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что завалы на месте происшествия разбирает тяжелая инженерная техника. "Всего в проведении поисковых работ задействовано более 400 человек и 27 единиц техники", — проинформировали спасатели.
После взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи сейчас допрашивают всех очевидцев, жильцов, а также всех, кто имеет отношение к производству работ, в результате которых, скорее всего, и произошел взрыв
Жильцов частично разрушенного жилого дома в Волгограде поселили в пунктах временного размещения на территории гостиницы и школы, власти Волгоградской области определят размер и порядок получения компенсаций жильцами дома.
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Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде.
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