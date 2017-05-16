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Мужчина убил ножом владельца кафе во французском Руане
16.05.2017 22:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Неизвестный напал на владельца кафе во французском городе Руан и нанес ему смертельное ранение ножом, передает
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел во вторник в одном из кафе в центре Руана. Мужчина, вошедший в винный погреб, зарезал хозяина кафе и ранил еще одного человека.
По информации агентства, погибший — бывший президент футбольного клуба "Руан" Паскаль Дармон.
Нападавший успел убежать и забаррикадировался в своем доме, однако полицейским удалось задержать мужчину.
Мотивы поступка нападавшего не сообщаются.
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Убитый ранее был президентом местного футбольного клуба, нападавший задержан, его мотивы не раскрываются.
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