Мужчина убил ножом владельца кафе во французском Руане

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Неизвестный напал на владельца кафе во французском городе Руан и нанес ему смертельное ранение ножом, передает Sputnik Франция .



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Инцидент произошел во вторник в одном из кафе в центре Руана. Мужчина, вошедший в винный погреб, зарезал хозяина кафе и ранил еще одного человека.

По информации агентства, погибший — бывший президент футбольного клуба "Руан" Паскаль Дармон.

Нападавший успел убежать и забаррикадировался в своем доме, однако полицейским удалось задержать мужчину.

Мотивы поступка нападавшего не сообщаются.