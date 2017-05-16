ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотоцикл с коляской попал в ДТП в Гродно: два человека в больнице

16.05.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии с участием мотоцикла с коляской и двух легковых автомобилей, сообщила Госавтоинспекция Гродно.

Мотоцикл с коляской попал в ДТП в Гродно: два человека в больнице
© Pixabay
Молодой мотоциклист погиб в ДТП под Логойском

ДТП произошло во вторник днем на улице Мостовой в областном центре — мотоцикл сначала совершил перестроение, затем, на закруглении проезжей части, вывернул на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Как отметили в УВД, микроавтобус от удара отбросило на джип, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП мотоцикл перевернулся, водитель и пассажирка двухколесного транспорта были доставлены в больницу.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель байка на закруглении дороги выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом, а тот отбросило на попутный джип.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обрушение дома в Волгограде: введен режим ЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика