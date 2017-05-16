Мотоцикл с коляской попал в ДТП в Гродно: два человека в больнице

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии с участием мотоцикла с коляской и двух легковых автомобилей, сообщила Госавтоинспекция Гродно.



© Pixabay Молодой мотоциклист погиб в ДТП под Логойском

ДТП произошло во вторник днем на улице Мостовой в областном центре — мотоцикл сначала совершил перестроение, затем, на закруглении проезжей части, вывернул на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Как отметили в УВД, микроавтобус от удара отбросило на джип, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП мотоцикл перевернулся, водитель и пассажирка двухколесного транспорта были доставлены в больницу.