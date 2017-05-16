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Мотоцикл с коляской попал в ДТП в Гродно: два человека в больнице
16.05.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии с участием мотоцикла с коляской и двух легковых автомобилей, сообщила Госавтоинспекция Гродно.
ДТП произошло во вторник днем на улице Мостовой в областном центре — мотоцикл сначала совершил перестроение, затем, на закруглении проезжей части, вывернул на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.
Как отметили в УВД, микроавтобус от удара отбросило на джип, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП мотоцикл перевернулся, водитель и пассажирка двухколесного транспорта были доставлены в больницу.
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Водитель байка на закруглении дороги выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом, а тот отбросило на попутный джип.
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