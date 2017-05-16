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Нарушителей границы под Браславом задерживали с применением оружия
17.05.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Полоцкие пограничники вынуждены были применить оружие, чтобы предотвратить попытку перемещения через белорусско-латвийскую границу партии товарно-материальных ценностей, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
"15 мая на краю леса наряд заметил неизвестных, которые направлялись в сторону белорусско-латвийской границы. Те, увидев правоохранителей, попробовали спрятаться. Чтобы их задержать, пограничники после предупреждения пришлось применить оружие", — рассказала в пресс-службе ГТК.
Нарушителями оказались жители Браслава, проживающие на одной улице. Они были задержаны и доставлены на пограничную заставу для дальнейшего разбирательства.
Во время задержания никто не пострадал, уточнил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский. По его словам, начат административный процесс по нескольким статьям КоАП: неподчинение законному распоряжению или требованию служебного лица при выполнении им служебных полномочий; попытка незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.
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Трое жителей райцентра пытались перевезти в Латвию товар в обход пунктов пропуска, увидев пограничников, попытались скрыться.
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