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Mazda и Volkswagen полностью выгорели на парковке в Минске

17.05.2017 10:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого огнем полностью уничтожены два легковых автомобиля, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Mazda и Volkswagen полностью выгорели на парковке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне вечером напротив дома №5а по улице Ваупшасова. Прибывшие по вызову пожарные увидели горевшие Mazda 626 и Volkswagen Passat B6.

"В результате пожара автомобили были полностью уничтожены огнем", — рассказали в МЧС.

Там также отметили, что в результате пожара были повреждены оконные блоки кирпичного здания, возле которого и находились автомобили.

Спасатели подчеркнули, что одной из рассматриваемых версий происшествия является поджог.

 
Теги: Минск
 
 
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Огнем повредило также одноэтажное здание, спасатели не исключают, что пожар мог быть вызван поджогом.

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