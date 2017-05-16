Mazda и Volkswagen полностью выгорели на парковке в Минске

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого огнем полностью уничтожены два легковых автомобиля, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управления МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Принадлежащая россиянке Audi 80 горела в Орше

Инцидент произошел накануне вечером напротив дома №5а по улице Ваупшасова. Прибывшие по вызову пожарные увидели горевшие Mazda 626 и Volkswagen Passat B6.

"В результате пожара автомобили были полностью уничтожены огнем", — рассказали в МЧС.

Там также отметили, что в результате пожара были повреждены оконные блоки кирпичного здания, возле которого и находились автомобили.

Спасатели подчеркнули, что одной из рассматриваемых версий происшествия является поджог.