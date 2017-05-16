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Mazda и Volkswagen полностью выгорели на парковке в Минске
17.05.2017 10:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого огнем полностью уничтожены два легковых автомобиля, сообщила в среду пресс-служба Минского городского управления МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне вечером напротив дома №5а по улице Ваупшасова. Прибывшие по вызову пожарные увидели горевшие Mazda 626 и Volkswagen Passat B6.
"В результате пожара автомобили были полностью уничтожены огнем", — рассказали в МЧС.
Там также отметили, что в результате пожара были повреждены оконные блоки кирпичного здания, возле которого и находились автомобили.
Спасатели подчеркнули, что одной из рассматриваемых версий происшествия является поджог.
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Огнем повредило также одноэтажное здание, спасатели не исключают, что пожар мог быть вызван поджогом.
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