СК проводит проверку по факту падения рабочего с 9-метровой высоты

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования рабочего ОАО "Союзпроммонтаж", сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел утром 11 мая в одном из цехов ОАО "Гродно Азот" — 33-летний монтажник, выполняя строительные работы, упал вниз с высоты примерно девяти метров.



© Sputnik Виталий Аньков Опасная высота-2017: смертельные падения, травмы и проверки

"С тяжелыми травмами головы мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где продолжает находиться. Полученные им телесные повреждения относятся к категории тяжких", — рассказал Шершеневич.

Он отметил, что в рамках следственных мероприятий был произведен осмотр места происшествия, опрошены рабочие и руководители, назначен ряд экспертиз. Также уточняется, был ли пострадавший во время работы обеспечен необходимыми для работы на высоте средствами защиты.

По словам представителя СК, проверку на месте происшествия также проводит региональный Департамент госинспекции труда, сделанные специалистами выводы будут приобщены к материалам расследования.

Правовая оценка будет дана после завершения проверки, отметил Шершеневич.